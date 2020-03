Les entreprises de 250 salariés et plus ont publié le 1er mars 2020 leur deuxième index de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Quel score obtiennent les grandes entreprises ? Comment leur index a-t-il évolué en un an ? Le 1er mars 2020 a constitué une date charnière pour les entreprises de 50 à 249 salariés, […] Lire l'article

La demande des véhicules neufs mue au diesel en EU est au plus bas selon CEA

Actualités, Industrie 132 vues 0 Au dernier trimestre de 2019, annonce le communiqué de la CEA daté du 6 février 2020.Les voitures à essence ont représenté 57,3% du marché de l’UE, tandis que les véhicules à charge électrique (ECV) ont représenté 4,4% des ventes totales de voitures neuves dans la région d’octobre à décembre de l’année dernière. Tous les véhicules à moteur alternatif (APV) combinés détenaient une part de marché de 13,2%. Globalement, en 2019 , près de 60% de toutes les voitures neuves immatriculées dans l’Union européenne fonctionnaient à l’essence (58,9%, contre 56,6% en 2018), tandis que le diesel représentait 30,5% des immatriculations (35,9% en 2018). L’année dernière, 3,0% des voitures particulières neuves dans l’UE étaient des véhicules électriques (un point de pourcentage de plus qu’en 2018).