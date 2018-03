Toyota anticipe sur la fin du diesel en Europe dès 2018

Actualités 194 vues 0 Le géant japonais de l’automobile Toyota a annoncé lundi qu’il cesserait de vendre des voitures diesel en Europe, et procèdera progressivement dès 2018 selon la déclaration Johan van Zyl, président de Toyota Motor Europe, au salon de Genève selon l’Afp. Le scandale de tricherie sur les émissions, qui a éclaté chez Volkswagen en 2015, a pour en partie, fait accélérer le processus du passage aux énergies alternatives. Les pouvoirs publics allemands, français et autres sont entrain de soutenir ces politiques à travers des mesures limitant les déplacements de véhicules diesels sur certains avenues ceux qui en soit a fortiori va pousser les constructeurs à se concentrer sur la production de modèles essence plus demandés ou des véhicules électriques.