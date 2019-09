Elever le taux d’intégration à hauteur de 55% : BAIC Algérie renforce ses activités et vise l’exportation

Nourredine Seriak, P-DG de BA IC Industrie International Algérie, a annoncé ce mardi, lors d’une conférence de presse à l’hôtel Sofitel Alger, qu’il est entrain de renforcer ses activités afin d’assurer une capacité de production assez suffisante pour le marché national et international puisque il détient l’exclusivité pour l’exportation dans la zone MENA grâce a un contrat signé avec son partenaire Chinois. Les premiers pays visés sont, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie pou l’Afrique, pour ce qui est de l’Europe, M.Seriak parle de l’Espagne et l’Italie avec l’accord de son partenaire.

Dans sa stratégie de développement Baic Algérie veut renforcer son usine par deux unités de soudure et de peinture qui lui permettront d’atteindre un taux d’intégration de 34 à 36% soit 10% de plus a celui affiché actuellement, sachant que l’objectif du constructeur Algérien selon son programme est d’élever encore plus le taux d’intégration pour la troisième phase et d’arriver à 55%, lors de l’entame de la fabrication des moteurs et boite de vitesse.

Pour rappel, ce projet de montage est constitué par deux associés, à savoir l’investisseur principal qui est l’entreprise EURL SARIAK AUTO HANDLER comme actionnaire principal et le groupe chinois Beijing automobile 10% dans la joint –venture BAIC Industrie Algérie.

Le premier responsable de BAIC Algérie, informe que suite au déblocage des kits d’assemblage CKD/SKD, compte assembler 8000 unités d’ici la fin de l’année 2019 et de poursuivre que dans les conditions normale l’usine affiche une capacité de production de 150 véhicules/ jours.

Pour ce qui est de la disponibilité, BAIC Algérie propose une gamme à ses clients avec des prix très étudiés, BAIC D 20 assemblée en Algérie, propose un bloc moteur essence de 1.3 de 100ch, signé Mitsubishi. D20 est équipée de 2 airbags, régulateur de vitesse, climatisation manuelle à affichage digital, des commandes au volant, une radio MP3, avec un prix de 1 530 000 DA.

L’autre modèle est le X25, 1.5 l de 114ch avec deux niveaux de finitions : Confort BVM au prix de 1 930 000 DA et Elite BVA à 2 100 000 DA et enfin le Pick Up doté d’une motorisation Turbo diesel 2.5l de 174ch (4X2) à 4 664 000 DA, la version 4X4 est affichée à 5 100 000 DA. Notons que tous les vehicules assemblés dans l’usine BAIC Algérie Industrie, sont garanties 5 ans ou 100 000 km.

Mourad Cheboub