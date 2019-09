Qingdao Doublestar pneumatique envisagerait d’ installer une usine en Algérie

Industrie, Pneumatique 57 vues 0 Le fabricant chinois des pneus Qingdao Doublestar Tire envisagerait de se lancer dans la fabrication des pneu en Algérie en partenaraiat avec sarl El hadj Larbi Pneumatique selon le média Maghreb Emergent. La capacité de production de la manufacture serait de 2 millions de pneus destinés aux segments des bus et camions et de 5 millions d’unités pour les véhicules touristiques précise l’auteur de l’article. Pour rappel, l’Algérie dispose depuis 2019 d’un premier complexe de production de pneumatique lancé il y a quelques mois par IRIS. Par ailleurs, ce géant veut briller encore triplement et a entrepris d ‘absorber avant de se résoudre à une prise de participation de capital à hauteur de 45% du Sud Coréen Kumho Tire pour créer une paire mondial puissante qui pèserait davantage dans l’industrie des pneumatiques avec un chiffre d’affaire de 3, 5 milliard de dollars qui le porterait au 11 rang mondial des producteur selon le Rubber & Plastics News.