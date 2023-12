Jmc Motors Algérie communique sur sa gamme de modèles à venir

Dans la foulée des lancements commerciaux enregistré ce mois de novembre chez les marques Jac, Opel , Cherry, JMC Motors Algérie, après ses annonces de recrutement de distributeur, dévoile et donne un avant gout , depuis deux jours, sur ses pages réseaux , des modèles à commercialiser en Algérie . Selon les annonces , la gamme Jmc est dédié aux utilitaires et professionnels à savoir par les pick up , les mini bus et autre camions léger