Groupe Renault acquiert une participation de 40% dans le groupe de presse Challenges

Le Groupe Renault acquiert ainsi 40% du capital du groupe Challenges constitué de cinq magazines, Challenges, Sciences & Avenir, La Recherche, L’Histoire et Historia.

Au terme de l’opération, Claude Perdriel sera majoritaire (60% des actions) et PDG de ce nouvel ensemble. Le groupe Challenges est ainsi conforté dans ses moyens pour produire des contenus de qualité.

Les Français et les Européens passent aujourd’hui en moyenne deux heures par jour dans leur véhicule. Claude Perdriel et Carlos Ghosn partagent une conviction forte : le développement de la voiture connectée et autonome va libérer du temps utile aux utilisateurs ; le groupe Challenges et le Groupe Renault ont, ensemble, tous les atouts pour inventer le « lab d’innovations » afin de concevoir les nouveaux contenus éditoriaux embarqués et les technologies adaptées.

Ecouter, regarder, décrypter le monde d’aujourd’hui, seul, en famille ou entre amis… Ces pratiques correspondent désormais à nos habitudes mobiles. C’est déjà vrai avec la voiture d’aujourd’hui ; cela le sera encore plus dans la voiture autonome de demain. Chacun, dans son véhicule, sera en mesure de choisir, puis de commander, informations et contenus puisés dans les productions d’un groupe de presse entièrement dédié à la connaissance et aux savoirs.

En France, 5 000 kiosques de journaux disparaissent chaque année. Ce projet permettra à des millions de conducteurs et à leurs passagers d’accéder en toute liberté de choix à des informations et contenus de qualité.

La prise de participation du Groupe Renault se fera en partie via une augmentation de capital qui permettra de financer les développements du groupe Challenges, notamment dans le numérique et dans l’activité événementielle en forte croissance.