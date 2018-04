Les nouveaux objectifs industriels de l’automobile : le Maroc pari sur 1 millions de véhicules à l‘export d’ici 2025

Le Maroc table sur la réalisation de 200 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires à l’export à l’horizon 2025 avec une capacité de production d’un million de véhicules, a annoncé, mercredi à Tanger Free Zone, le ministre de l’Industrie rapporte la presse marocaine.

Un secteur fortement employeur ou il a enregistré la plus forte création d’emplois entre 2014 et 2017 avec 83.845 nouveaux postes, soit plus de 93% de l’objectif fixé à horizon 2020, faisant état d’une intégration locale en progression avec un taux dépassant, à ce jour, les 50% et qui sera porté à 65% en 2019, puis à 85% en 2023, avec l’activité de PSA (constructeur automobile).