Crédit automobile: la Bna finance jusqu’à 90% du prix affiché

Actualités, Crédit Automobile, Salons 81 vues 0 Le crédit automobile marque son retour avec le retour de la production automobile . Dans cette première phase ne sont concernés que les véhicules montés ou produits en Algérie. En effet, la Bna finance à hauteur de 90% du coût de revient du véhicule sans obliger le client à migrer vers ses agences. Tout salariés disposant d un compte CCp pourra prétendre à un crédit auprès de la Bna sans être domicilié ou disposer de compte, avait déclaré, Mme Athaminia Amina , cheffe de la division finance islamique auprès de la BNA pour le média CA. Tags #BNACrédit automobilefinance islamiqueindustrie automobile en Algérie