Première usine de fabrication automobile privée: Emin Auto attend depuis deux années l’aval du CNI

La première usine privée de fabrication automobile et moteurs en Algérie est fin prête, puisque elle a atteint 80% de réalisation. Il ne reste que le » boulonnage » des éléments de la charpente pour commencer à produire, cependant le projet reste tributaire de l’accord du CNI(conseil national de l’investissement), le constructeur EMIN AUTO, qui est aussi distributeur des marques JAC,JMC et Ssang Yong… attend toujours pour se lancer.

Le P-dg de l’entreprise, M. Nihat Sahsuvaroglu, reste optimiste quand à sa réalisation , car il détient toutes les autres autorisations et l’avis favorable du comité d’évaluation technique du ministère de l’industrie et des mines, ainsi que celui de l’ANDI. Emin Auto, qui a été parmi les cinq premiers concessionnaires a déposé son dossier pour la construction automobile, n’est pas encore autorisé à entrer en production, l’attente dure depuis deux années, avec des équipements importés placés sous douanes sur son site de Tamazoura à Ain Temouchent et un investissement qui a atteint déjà 2,7 milliards de dinars. La question qui reste posée est claire: pourquoi la décision du CNI tarde à venir?

La future usine qui s’étend sur 34 ha, produira à terme 100 000 unités dont 40% visera l’exportation vers l’Afrique, puisque Emin Auto, détient l’exclusivité du constructeur chinois de la marque JAC sur le marché continental. Le marché local pour l’industrie pourra bénéficier des super structures, cabines, châssis et moteurs. Ces derniers sont aussi destinés au secteur maritime et à l’industrie de groupes électrogènes.

Le démarrage de l’usine de Emin Auto, drainera pas moins de 30 sous-traitants chinois et turques qui se disent intéressés pour des partenariats avec les Algériens dans le domaines de la pièce de rechange et autres accessoires.

Nous reviendrons avec plus d’informations sur cette usine, dans notre prochain reportage.

M.Cheboub