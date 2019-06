Coup d’envoi de l’usine de Kenitra : PSA démarre la production de la première peugeot 208 avec 62 fournisseurs locaux

Après Renault c’est au tour de Peugeot d’installer une véritable industrie automobile au Maroc, le groupe Psa a enfin inauguré son usine après plusieurs annonce et vient de diffuser les premières images de l’inauguration de son usine par le roi du Maroc. Les premières voitures seront produites avec un taux d’intégration le plus haut taux grâce à l’écosystème des nombreux sous-traitants qui gravitent autour de cette unité installé sur 400 hectares . On annonce déjà 62 équipementiers installé localement.

Pour rappel le projet a été lancé avec la signature d’un accord entre le Groupe PSA et le Royaume du Maroc le 19 juin 2015. Cet événement célèbre quatre ans plus tard le déploiement d’un écosystème complet pour le Groupe PSA au Maroc, similaire à ceux en place. Le groupe PSA , est le seul constructeur automobile à couvrir toute la chaîne de valeur en Afrique précise le dit communiqué . Cet écosystème comprend un réseau de 62 fournisseurs locaux, avec 27 nouveaux sites de fournisseurs mis en place pour répondre aux besoins de l’usine de Kenitra. La production débutera avec la nouvelle Peugeot 208, fabriquée conjointement avec l’usine de Trnava en Slovaquie. les capcité de cette usines atteindra 200 000 véhicules par an à mi-2020.