BMW affiche le prix des nouveaux scooters C400 X et C400 GT

Algérie Motors, représentant officiel de la filiale moto de la marque bavaroise, BMW Motorrad, annonce la commercialisation de deux nouveaux scooters urbains de moyenne cylindrée, en l’occurrence, le C400 X et le C400 GT, qui rejoignent leur grand frère le C650, afin d’étoffer la gamme des scooters BMW proposés par Algérie Motors.

Le C400 X : un scooter de moyenne cylindrée à partir de 1.450.000 DZD

Lancé en 2017, le nouveau C400 X, est un engin haut-de-gamme sur le segment des scooters de moyenne cylindrée. Le scooter est facilement identifiable grâce à ses projecteurs LED aux lignes emblématiques et leur éclairage diurne disponible en option.

Au chapitre technologie embarquée, le nouveau C400 X propose en termes de connectivité un combiné d’instruments multifonction avec un écran TFT couleur 6,5 pouces (en option). Grâce à la commande intégrée aux contacteurs multifonctions perfectionnés par BMW Motorrad, le pilote a la possibilité de passer des appels, écouter de la musique et d’accéder aux différentes fonctions sans effort et en toute sécurité.

Le nouveau C400 X repose sur un robuste cadre périphérique en tubes d’acier. La suspension et l’amortissement sont assurés à l’avant par une fourche télescopique et à l’arrière par deux jambes de suspension. Le frein à double disque à l’avant, combiné à un frein à disque à l’arrière et à l’ABS de série offrent une remarquable puissance de freinage et un très haut niveau de sécurité.

Coté ergonomie et confort de son conducteur , le C400 X offre une protection optimale contre le vent. Ainsi, le siège monobloc très accueille assure un confort optimal et une position de conduite très naturelle. De plus les deux compartiments intégrés, on bénéficie également d’un espace de rangement important sous la selle grâce au système Flexcase.

Sur le plan de la motorisation, le C400 X est animé par un tout nouveau moteur monocylindre au rendement optimisé, développant une puissance de 34 ch (25 kW)

et un couple maxi de 35 Nm à 6 000 tr/min. La transmission est assurée en continu par une boîte de vitesse CVT et par un bras oscillant rigide en torsion disposant d’un système de roulement innovant pour limiter au maximum les vibrations et garantir le meilleur confort possible. Le système anti-patinage ASC veille à une sécurité accrue à l’accélération, même sur sol glissant.

Le nouveau C400 X est disponible chez BMW Motorrad Algérie en trois couleurs, à savoir le bleu zénith métallisé, le blanc alpin uni et le noir storm metallic. Le nouveau BMW C400 X est commercialisé à partir de 1.450.000 DZD.

Le C400 GT s’affiche au prix de 1.650.000 DA

Un an après la commercialisation mondiale du scooter urbain C400 X, la firme bavaroise lance la version Gran Turismo de son scooter de taille moyenne. La variante Gran Turismo du modèle C400 est conçue pour améliorer encore le confort et les performances dynamiques.

En termes de Design, le nouveau C400 GT peut être immédiatement identifié en tant que membre de la famille BMW Motorrad. Vu de l’avant, on aperçoit les doubles phares à LED de conception aérodynamique, avec un design distinctif de la lumière de jour à LED

En plus de l’éclairage standard de la technologie LED, le nouveau C400 GT propose également un groupe d’instruments multifonctions avec écran TFT couleur de 6,5 pouces, disponible en option.

A l’instar du BMW C400 X, le nouveau C400 GT est doté d’un robuste cadre tubulaire en acier. Le C400 GT est propulsé par le moteur monocylindre au rendement optimisé d’une puissance de 34 ch (25 kW), comme c’est également le cas dans la C 400 X.

Pour plus de confort, le nouveau C400 GT est équipé de série du système Keyless Ride, d’une protection contre le vent et les intempéries grâce à un pare-brise plus haut que celui du C 400 X, ainsi que d’un espace de rangement soigneusement conçu comprenant deux compartiments à gants et un espace généreux sous la selle.

Le nouveau C400 GT est disponible chez BMW Motorrad Algérie en trois couleurs, à savoir le bleu zénith métallisé, le blanc alpin uni et le noir storm metallic. Le nouveau BMW C400 GT est commercialisé au prix de 1.650.000 DA