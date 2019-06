Casque Motos : Sidi Achour Motos pièces annonce l’arrivée de la collection Shark 2019

Actualités, Salons 74 vues 0 Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces moto homologués, annonce l’arrivée de la collection 2019 des casques Premium Shark en Algérie. Après avoir lancé au début de la saison ‘Automne Hiver’ la nouvelle collection des casques Shark 2018, Sidi Achour Motos Pièces propose cette fois-ci de nouveaux modèles répondant à tous les usages et satisfaisant tous les gouts. Le modèle phare de cette saison, le EVO-ONE 2, est actuellement disponible chez Sidi Achour Motos Pièces sous de nouveaux designs. EVO-ONE 2 est le premier modèle de casque modulaire ayant reçu la double certification «full-face / casque ouvert» en Europe, ainsi que 5 étoiles obtenues lors du crash-test SHARP. Le casque SHARK EVO-ONE 2 apporte de nombreuses améliorations à l’instar du système de verrouillage du menton amélioré, la nouvelle visière automatique et une cinématique générale révisée.