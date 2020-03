Pièces de rechange : Nexus auto , Groupauto Maghreb et AmeriGo organisent  la filière  de  distribution et garage sous leur coupe

Concurrents sur le marché algérien mais les positions de chacun sont définies par leur chiffre d’affaire respectif et expérience dans la formation des groupes, centrale par pays sur le marché international de l’Aftermarket automobile. En Algérie la bataille fait rage pour faire adhérer plus d’acteurs dans son rang . Une concurrence rendue visible grâce à la plate forme de communication Equip auto Algeria ou chacune de ces entités essaye de ramener ou de regrouper sous sa coupe les importateurs, garagistes, distributeurs de la filière après ventes pièces automobile. Le principe est le même aussi bien chez Nexus auto , Groupauto Maghreb ou AmeriGo mais à chacun ses avantages et aléas. Pour en savoir, plus nous sommes aller à la rencontre des plus importants, à commencer , notamment par Nexus Algérie filiale de Nexus international, Groupauto Maghreb filiale du Group Auto international et Amerigo, qui étaient présents en force sur l’édition Equip auto Algeria 2020 qui s’est tenu du 2 au 5 mars, àAlger. Une 14e édition, au rappel, s’est tenue dans des conditions marquées par l’apparition du Coronavirus , ce qui a vu la suspension de la participation de nombreux pays fortement touchés par la pandémie tel que la Chine , la Corée du sud et l’Italie; et de plus, des conditions économiques du secteur automobile , marquées par l’arrêt de l’activité d’assemblage de véhicules en Algérie, faute de kit ckd/skd et surtout le remue-ménage, judiciarisation du dossier pour corruption ,…, et enfin révision du modèle d’industrie automobile en Algérie qui sera régie par une nouveau cahier de charge selon le Farhat Ait Ali, le Ministre de l’Industrie et des Mines qui connaît trop bien le dossier en sa qualité d’expert économique.

Nexus un outsider passé premier groupement mondial suite à l’adhésion de AAP

« L’avantage premier d’adhérer chez Nexus international, plate forme de groupement numéro 1 mondial de « l’Afetrmarket », est de bénéficier d’un accès directe aux fournisseurs mondiaux de premier rang sans intermédiaires à des prix préférentiels avec traçabilité de source de provenance, tout en assurant l’indépendance à adhérents », tenait à nous le préciser, Sami Larbes, nouveau gérant depuis quelque mois de Nexus Algérie, filiale de Nexus international. Rencontré sur Equip auto 2020 , ou il a exposé pour rencontrer les acteurs de la filière en Algérie, il indique en préambule qu’en six ans d’existence, Nexus international a réussi a devancé les groupements historiques et connus dans le domaine, depuis 2018, année ou elle a consolidé son chiffre d’affaire à 28 milliards d’euros, suite à l’adhésion du géants américain Advance Auto Parts» qui vient allonger la liste de plus de 80 équipementiers.

Sur le salon Equip auto, Nexus Algérie a lancé le concept Nexus auto et Nexus trucks un réseau d’atelier indépendant pour faire connecter des garages en Algérie à une communauté internationale de garage indépendants en standardisant la norme, les valeurs comme l’indépendance, l intégrité, la formation et l’expertise. Surtout pouvoir accéder aux meilleures fournisseurs. Adopter et adhérer à la charte Nexus automotive permet selon notre interlocuteur, l’accès à un accompagnement qui consiste en la formation comme c’est aussi le cas pour les distributeurs, qui ont été formé en face-to-face sur la qualité des EO, organisées annuellement en rotation dans chaque pays pour ses adhérents , afin de partager la connaissance et surtout d’anticiper les défis dans des marché hautement compétitifs.

Il nous apprend que Nexus Algérie qui est opérationnelle depuis 2018, compte déjà 6 adhérents et elle est ouverte à d’autres adhésions, dans le but de structurer le marché de l’après vente et surtout professionnaliser le marché qui continu d’être miné par la malfaçon et autres contrefaçons.

La joint venture Group auto Magreb : Une centrale d’achat commune

Group auto Magreb se distingue déjà dans forme juridique , selon CHahinez Sidhoum , manager chez Mosuco, principale actionnaire de Groupauto international, auquel, adhère Groupauto Magreb, présidé par Hichem Bouzidi , basé à Oran ou il compte 9 adhérents associés en qualité d’ une joint-venture à la forme juridique Spa organisée en société dans le cadre de la règle 49/51% détenue par la société de distribution anglaise Musuco(49%) et 9 importateurs algérien(51%) issus de la même région. Group auto international compte capitaliser ses 30ans d’expérience à l’internationale dans la création de groupes nationaux et du développement d’affaires dans le domaine du service et de la réparation automobile, qu’il compte mettre à la disposition des distributeurs algérien, qui auront accès , à toute l’offre des grands équipementiers référencés dans le porte feuille du groupe qui couvre l’Europe, l’Asie, précise notre interlocutrice. Pour Hichem Bouzidi, l’avantage est d’optimiser les coûts de la chaine logistique, mais surtout de négocier en force les prix sur des paliers financiers, et permettra plus de visibilité sur le marché, afin de faire de groupauto Magreb , une centrale d’achat commune à plusieurs distributeur et autres enseigne garages à lancer prochainement.