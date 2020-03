Bonne nouvelle aux automobilistes: aucune augmentation de carburant à la pompe n’est prévue dans le PLFC

Difficile de parler de bonne nouvelle économique dans un contexte ou la santé publique est mise en cause par cette pandémie mondiale due au Covid-19 , qui a fait et continue de faire le buzz en ...

Actualités 128 vues 0 Difficile de parler de bonne nouvelle économique dans un contexte ou la santé publique est mise en cause par cette pandémie mondiale due au Covid-19 , qui a fait et continue de faire le buzz en boucle. Y-a t-il de la place à consommer de l’information sur le coût d’énergie à la pompe , qui assure notre mobilité, à l’heure du confinement continentale avant le locale. Il est vraie que nous sommes face à un tableau noir dressé par les nouveaux masse médias, mais, ce n’est pas la fin du monde, dans quelques semaines, l’eau reprendra son cours, et nous reviendrons à notre taches quotidiennes. La vie continue, nous a -t-on toujours appris. Après la fermeture de cette parenthèse, il y a lieu de faire remarquer, malgré une perte de vitesse de l’économie mondiale ou tous les secteurs sont presque touchés par la rupture de la chaines logistiques et la guerre du prix du pétrole, mais disant tout de même dans ce magma, Harro aux automobilistes algériens, aucune augmentation du prix du carburant n’est prévu dans le projet la loi de finance complémentaire qui vient apporter ses correctifs à la LF2020, selon énergie services experts, ayant repris le propos du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, invité de la Télévision publique, mercredi 18 mars 2020.