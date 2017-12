Réparer au lieu de changer l’arbre à cadran selon la solution Meyle

Le fabricant hambourgeois Meyle élargit sa gamme de produits de kits de réparation pour arbres à cardan et offre, dès à présent, 15 kits de réparation de qualité MEYLE‑ORIGINAL. Les kits contiennent toutes les pièces pour une réparation « intelligente » de l’arbre à cardan conforme à la valeur actuelle du véhicule : cela permet au réparateur de remplacer, sans problème, le palier d’arbre intermédiaire lorsqu’il est défectueux et de ne plus remplacer l’arbre intermédiaire à cardan complet, ce qui est préconisé par des constructeurs automobiles. Il en résulte non seulement une économie importante face à la pièce des constructeurs automobiles mais aussi une économie de ressources. Grâce aux 15 kits de réparation pour les arbres à cardan, MEYLE couvre plus de 10 millions de véhicules pour les constructeurs Audi, Seat, Skoda, VW, Porsche et Mercedes Benz en Europe.

Le palier d’arbre intermédiaire absorbe les vibrations de l’arbre à cardan et le maintient simultanément dans la bonne position, en égalisant des angles différents entre le moteur solidement fixé et l’essieu arrière flexible. Le caoutchouc est particulièrement vulnérable et peut se fragiliser sous les charges importantes et se déchirer par la suite. Dans ce cas, la direction exacte et le support de l’arbre à cardan ne sont plus garantis. Des bruits devenant plus forts et des vibrations croissantes dans l’habitacle du véhicule peuvent être des premiers signes d’un palier d’arbre intermédiaire défectueux.

Jusqu’ici, pour de nombreux véhicules il n’y avait pas de choix en présence d’un palier d’arbre intermédiaire défectueux : l’arbre à cardan complet devait être remplacé. Grâce à l’élargissement de sa gamme de produits à désormais 15 kits de réparation pour les arbres à cardan, le fabricant hambourgeois MEYLE met fin à cette réparation coûteuse. Les kits complets MEYLE‑ORIGINAL contiennent tous les composants requis pour remplacer le palier d’arbre intermédiaire, tels que palier, anneau de serrage, manchette, matériel de fixation et graisse. Ainsi, le réparateur peut seulement remplacer le palier d’arbre intermédiaire défectueux sans problème, sans être obligé de remplacer l’arbre à cardan complet, comme cela est requis pour la version d’origine. Ainsi, le réparateur peut éviter au client des coûts inutiles tout en préservant des ressources.