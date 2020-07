Prévisions négative D’ACEA : les ventes de voitures enUE chuteront de 3 millions pour s’établir à 9,6 millions en 2020

À la lumière de la crise économique majeure à laquelle l'industrie automobile est confrontée en raison du COVID-19, l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) a radicalement révisé sa prévision de 2020 pour les immatriculations de voitures particulières à environ -25%. L' 'association industriel le s'attend à ce que les ventes de voitures dans l'Union européenne chutent de plus de 3 millions, passant de 12,8 millions d'unités en 2019 à quelque 9,6 millions d'unités cette année.