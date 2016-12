Plastic Omnium : vers la cession de l’activité Poids Lourds

Suite au projet de Plastic Omnium de se désengager de son activité poids lourds, le Groupe a reçu le 18 novembre 2016 une offre ferme du Groupe allemand mutares pour son acquisition.

Cette activité de conception et fabrication de pièces de carrosserie et de structure pour l’industrie du poids lourd emploie environ 1 500 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. Elle ne représente qu’environ 2% du chiffre d’affaires proforma du Groupe.

Ainsi, Plastic Omnium se concentre sur la conception et la fabrication de pièces et modules de carrosserie et de structure pour les véhicules légers, marché sur lequel la récente acquisition des activités Systèmes Extérieurs de Faurecia lui a permis de conforter sa position de leader avec 15% de parts de marchés mondiales.

Plastic Omnium s’est attaché à choisir un acquéreur capable de développer une offre et un projet industriel ambitieux pour les 9 sites concernés (5 en France, 1 en Allemagne, 1 au Mexique et 2 en Chine). A travers sa filiale STS Acoustics, un des leaders des systèmes thermiques et acoustiques de l’industrie, le Groupe mutares vise à devenir un acteur de référence sur le marché du poids lourd dans lequel il a d’autres projets de croissance externe dans différents pays.

Ce projet de cession doit être soumis aux procédures relatives aux instances représentatives du personnel dans les pays concernés puis aux Autorités de la Concurrence compétentes. Il pourrait être finalisé courant 2017.

Cette cession aurait un impact relutif sur la rentabilité du Groupe.