EXOL une marque de lubrifiant vue à Equip auto

EXOL Lubrifiants Ltd UK en accord d’exclusivité avec EXOL ALGERIE a ouvert, à un récent investissement dans la capitale de l’Ouest, Oran , dans une usine de « blinding » des huiles minérale et de synthèse pour divers secteurs notamment automobile , l’industrie , l’agricole, le rail et le maritime. Cet accord exclusif à long terme donne à EXOL Algérie le droit de mélanger et de commercialiser l’intégralité des produits EXOL dans la nouvelle usine algérienne.

Entrée en production depuis le second semestre 2018, « EXOL Algérie dispose d’une des plus moderne installation de mélange de capacité 40 000 MT / an qui permettra à EXOL Algérie de répondre à la demande croissante de lubrifiants à travers l’Algérie », nous apprend, Omar Amin, le directeur général rencontré sur Equip auto Algeria 2020.

Arrivé parmi les derniers, en qualité de marque de lubrifiants, mais 2e privé à investir, sur un marché algérien qui abrite l’ensemble des acteurs du marché mondial à travers des importateurs distributeurs des marques comme , Liquimoly, elf, wolf,…, Castrol, aux cotés des leader nationaux Sonatrach, Naftal, qui tiennent la dragée haute à l’ensemble des concurrents incluant , Total qui prochainement entera en production à Oran. Exol est le second investisseurs privé, après Sopremac investir dans le mélange des huiles, on avance aussi que Naftal va aussi s’ y mettre avec un partenaire grec.

Exol Algérie ne compte pas rester en marge de la concurrence, en quelques mois, avec un seul shift, elle a réussi à se rendre visible sur le marché en mettant 30 000 Mt , dans un marché de 250 000 Mt /An, face à une concurrence des plus rude, en prix imposé, par les plus nantis sur un marché a tenu à nous le préciser, Tarik Malti, directeur commercial de cette marque d’origine Britannique. qui n’a pas manqué de nous indiquer que les capcité avec le 3×8 pourra atteindre 60 000 Mt/an . Indiquant, au passage qu’il s’attend à une chute des prix chez les importateurs avec la levée totale des taxes douanières, en juin prochain si les accords de libre échange avec la zone Euro sont levés, ceux qui peut-être ne se joue pas en faveur des investisseurs locaux. A ce propos , Omar Amin, le directeur général , interpelle les pouvoirs publics , à reconsidérer en mettant en place des mesures de protection des fabricants face au marché des importateurs.

Mais la bataille n’est pas encore gagnée pour les importateurs , étant donnée que le coût d’énergie et de main d’oeuvre en local est moins onéreuse qu’en Europe , ceux qui probablement sauvera, leur investissement, et qui de plus si Sonatrach augmentera ses capacités de production en matière première, ceux-la inverserait à terme la vapeur en faveur d’une production locale, tenait -il à conclure avec cette note d’optimisme. Au rappel , le marché des lubrifiants est un marché régit par un agreement aussi bien pour les importation que pour les mélangeurs.

K.A.