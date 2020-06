Déconfinement du transport urbain : l’Etusa annonce les premières mesures de prévention

Actualités, Salons 92 vues 0 l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a adopté une série de mesures préventives en prévision de la reprise de son activité après la levée du confinement, a appris l’APS auprès de l’entreprise. Première mesure précise la dépêche consiste en mettant en place des mesure barrière protégeant le chauffeurs qui « en isolant ce dernier dans une cabine du conducteur la seconde qui est autant importante est la réduction du nombre de clients à 25 passagers au lieu de 100 passagers avant la propagation de la pandémie. ceci induira surement plus de rotation ou renforcement de la flotte l de bus afin de répondre à la demande des transportés . Pour se faire , il est fait mention qu’ il sera question de ‘augmentation du nombre de bus et la réduction du délais d’attente à 15 minutes à compter du départ du premier bus et l’arrivée du suivant ainsi que du nombre de stations après avoir informé le client ». source Aps