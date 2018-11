Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur de 384 millions d’euros au titre du 3ème trimestre 2018

Nissan a publié aujourd'hui les résultats du second trimestre de son exercice fiscal 2018/2019 couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du second trimestre de son exercice fiscal 2018/2019 (période du 1 juillet au 30 septembre 2018), après retraitements, se traduira dans le résultat net du troisième trimestre 2018 de Renault par une contribution positive estimée à 384 millions d'euros (1).