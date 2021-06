Le premier véhicule électrique hybride rechargeable PEUGEOT dévoilé aux Emirats Arabes Unis

Nouveautés 186 vues 0 PEUGEOT a annoncé le lancement de la toute nouvelle variante hybride rechargeable du 3008. Le nouveau Peugeot 3008 PHEV est un SUV contemporain alliant à l’ingénierie familière des moteurs à combustion interne (ICE) et une énergie électrique éco-responsable à faibles émissions. Avec la nouvelle 3008 PHEV, la gamme du constructeur français s’est encore renforcée avec l’introduction d’un véhicule à faibles émissions, tout en délivrant une puissance et une efficacité magistrales promet son constructeur. la 3008 est dotée d’un moteur à combustion traditionnel associé à une expérience purement électrique, elle propose un moteur turbo de 1,6 litre 100 ch à partir d’un moteur électrique, le tout couplé à un 8 vitesses. Transmission automatique produisant 300 Nm de couple pour ceux qui aiment une expérience de conduite dynamique. La batterie offre une capacité de 13,2 kWh pour une autonomie 100% électrique allant jusqu’à 45 km; combiné au groupe motopropulseur ICE, le 3008 PHEV promet une économie de carburant de 60 kilomètres / litre en moyenne. PEUGEOT 3008 HYBRID4 offre ainsi une puissance et une transmission intégrale avec des émissions de C0₂ au meilleur niveau du marché : 29g de C02 par kilomètre selon le protocole WLTP. Une technologie de pointe : PEUGEOT i-Cockpit® Mettant les dernières technologies au bout des doigts du conducteur, le système innovant iCockpit® de PEUGEOT comprend un volant compact pour une meilleure maniabilité et une meilleure adhérence, un écran tactile HD de 10 pouces, ainsi qu’un affichage tête haute numérique. L’écran tactile central est parfaitement positionné et accompagné de sept interrupteurs à bascule «clé de piano» qui commandent les principales fonctionnalités du i-Cockpit® : radio, climatisation, navigation, réglages du véhicule, téléphone et miroir téléphonique. Une gamme impressionnante d’équipements et d’aides à la conduite

Le 3008 propose une large gamme d’aides à la conduite de dernière génération, notamment : - Frein de sécurité actif - Fonction de massage du siège - Régulateur de vitesse adaptatif - Aide au maintien de voie - Alerte d’attention du conducteur - Assistance aux feux de route - Système de surveillance des angles morts - Stationnement actif avec système de direction assistée - Visiopark 2 (vision à 360 °)