VW met les bouchées double en Afrique : Après l ‘Afrique du Sud, Alger et voici le Rwanda

Première VW made in Afrique l'Est est sortie de l'usine Kigali au Rwanda.

Le premier véhicule « Made in Rwanda », assemblé à Kigali, est sorti d’usine le mercredi 27 juin 2018 annonce Tribune Afrique. Un investissement de 20 millions de dollars pour produire 5000 véhicules pour un marché de 12 millions d‘habitants et créé 1000 emplois selon le même média.