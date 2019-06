Vers une alliance entre Renault et Fiat Chrysler qui chamboulera l’ordre mondial des constructeurs automobile

Les constructeurs automobiles Renault et Fiat Chrysler s’apprête selon le média spoutnik news, à déclarer le 27 mai, une annonce substantielle en ce qui concerne un projet d’alliance Renault-Fiat-Chrysler. Les deux entreprises automobile Renault et Fiat chrysler sont en discussion. Avec cette alliance l’ordre mondial des constructeurs risque d’être chambouler, à savoir que la source qui puise de spoutnik.

Avec ses alliés Nissan et Mitsubishi, Renault représente le premier ensemble automobile mondial en termes de volumes vendus, avec près de 10,76 millions d’unités écoulées l’an dernier, devant Volkswagen (10,6 millions) et Toyota (10,59). En ajoutant les volumes de Fiat Chrysler, l’ensemble franco-japonais distancerait nettement ses rivaux.