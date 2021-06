Ahlstrom-Munksjö lance sa nouvelle gamme de matériaux filtrants ultraperformants pour véhicules électriques

Ahlstrom-Munksjö continue son avancée sur le segment porteur de l’électrification, avec le lancement d’une offre inédite de média filtrants entièrement dédiés aux véhicules électriques baptisé FiltEV®

Le secteur automobile connaît une forte accélération de l’électrification, motivée par la volonté internationale de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de CO 2 . Avec la multiplication des infrastructures offrant une recharge rapide, fiable et pratique, il est prévu une croissance à deux chiffres pour les véhicules électriques. Les grands constructeurs automobiles veulent accorder une part importante à ces véhicules dans leur offre de véhicules neufs pour les prochaines années, et certains prévoient même de stopper la construction de véhicules à moteur thermique d’ici dix ans. On estime que les véhicules entièrement électriques représenteront 25 % de la production mondiale de véhicules légers en 2030.

Le marché potentiel annuel pour les matériaux filtrants utilisés dans les véhicules électriques devrait connaître une croissance d’environ 35 % par an jusqu’en 2030, pour atteindre une valeur approximative de 100 millions d’euros.

L’électrification est un thème stratégique pour Ahlstrom-Munksjö, partenaire de l’industrie automobile depuis 50 ans, et acteur majeur dans le secteur de la filtration pour les moteurs thermiques à l’échelle mondiale. L’adoption généralisée des véhicules électriques nécessite également des solutions de stockage énergétique, dans lesquelles les matériaux à base de fibre sont largement utilisés. Ahlstrom-Munksjö s’est appuyé sur son expertise dans le domaine de la cellulose, des microfibres de verre et des matériaux non-tissés pour développer une gamme complète de solutions pour le stockage énergétique à travers la plateforme de produits FortiCell®.

L’offre FiltEV® d’Ahlstrom-Munksjö

L’offre FiltEV® pour l’habitacle, le refroidissement et la transmission démontre la capacité d’Ahlstrom-Munksjö à développer des systèmes de filtration performants pour les fluides dans les véhicules électriques. L’association de capacités de production uniques et de matières premières de haute qualité permet de délivrer des solutions de protection fiables pour les personnes et les systèmes, ainsi qu’une garantie d’une durée de vie étendue et d’une meilleure efficacité énergétique.