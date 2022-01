La flotte chinoise de véhicules électriques représentera 60 % du total mondial d’ici 2030

Dans son dernier rapport Dans son dernier rapport, » Tech, Media, & Telecom (TMT) , la principale société de données et d'analyse GlobalData prédit que Tesla et la Chine devraient maintenir leur domination dans le secteur des véhicules électriques. En depit de la pénurie de lithium et des semi-conducteurs base dans la construction des vehicules électriques n'affectera pas tous les constructeurs , Global data , précise selon son analyste attitré, qu'à « À court terme, la pénurie de lithium égratignera à peine les chaussures des grands acteurs comme Tesla et Toyota, car leurs chaînes d'approvisionnement sont plus intégrées verticalement. » « En 2020, 48 % de tous les véhicules électriques sur la route se trouvaient en Chine, soit plus que le chiffre combiné pour les États-Unis et l'Europe . « Le vaste marché intérieur de la Chine, son accès aux matières premières et ses politiques gouvernementales favorables signifient qu'elle continuera à dominer le paysage des véhicules électriques et ne sera pas aussi désavantagée par la pénurie de lithium. Xi Jinping a facilité la croissance du marché national des véhicules électriques, faisant perdre à Tesla des parts de marché en Chine au profit de BYD. Il ne s'agit pas seulement de consolider la domination de la Chine sur les véhicules électriques, mais aussi d'aider à atteindre l'objectif net zéro de 2060. »