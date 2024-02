Retour sur images :ouverture de la Première Succursale JMC à Alger

la société Jmc motors Algérie a procédé ce jeudi 1 et février , à l’inauguration de la première succursale JMC, un événement marqué par la présence de représentants du constructeur chinois JMC, de la directrice générale Sarah Chouider, de son équipe expérimentée dans le secteur automobile, de la presse quotidienne et spécialisée, ainsi que de quelques invités triés sur le volet.

La nouvelle succursale, d’une superficie impressionnante de 4000 m2, dont 800 m2 sont dédiés à l’espace vente et plus de 3000 m2 à l’après-vente, symbolise l’engagement de JMC sur le marché algérien. Après la coupure du ruban inaugural, une visite technique a permis de découvrir la gamme utilitaire professionnelle , mettant en avant les caractéristiques et les avantages des ses véhicules qui se décline en plusieurs variantes de pick up et de camions léger et lourd selon les besoins par métier et charges à transporter.

L’équipe recruté dispose en moyenne de 13 ans d’expérience dans le secteur automobile, reflétant le professionnalisme de JMC et son engagement envers la satisfaction client. La directrice générale, Sarah Chouider, a exprimé sa fierté pour cette étape importante, soulignant la vision de JMC de fournir des solutions de qualité et fiables pour les professionnels et les métiers.

Cette première succursale JMC à Alger , opérationnelle pour les 3S, témoigne d ´un début de l’expansion de la marque sur le marché automobile, qui ne fait que commencer, offrant ainsi un espace dédié à la vente et à l’après-vente, répondant ainsi aux normes exigées et surtout aux besoins variés des clients.

L’événement marque aussi le début d´ ouverture du carnet de commande sur l ‘ensemble de la gamme exposée.