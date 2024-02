Lancement officiel aujourd’hui et commercialisation confirmée de la marque JMC en Algérie

Le marché algérien de l’automobile vient de s’enrichir avec la venue de la marque JMC et ses différents modèles sur des segments ou les besoins sont très important. C’est lors du lancement de cette marque chinoise aujourd’hui au Kifan club, et pendant une conférence de presse que la Directrice Générale de JMC Motors Algérie, Sarah Chouider a annoncé officiellement l’installation de la marque et le début de la commercialisation de ses produit en confirmant la date de l’ouverture du carnet de commande pour de dimanche 04 février 2024.

Pendant cette cérémonie, les responsables de la marque ont dévoilé la gamme complète de la marque JMC comprenant le pick-up VIGUS, le camion CARRYING PLUS et le bus Co-Star. Un choix très élargi de l’utilitaire pour les professionnels dans tous les secteurs d’activités. Le pick-up Vigus est proposé en quatre versions, en simple et double cabine en 4X4 et 4X2 pour les deux modèles, dotés d’un moteur 2.5 Litres Turbo Diesel développant 130 chevaux (Voir caractéristiques technique). L’autre produit de la gamme, que les présents à la cérémonie ont pu découvrir est le camion le camion Carrying Plus, avec une motorisation 2,8 litres Turbo Diesel développant 122 chevaux qui proposé en trois versions, le 2850 simple cabine plateau, le 2850 double cabine plateau et le 3360 simple cabine plateau, d’une capacité de charge qui varie entre 3,5 tonnes et 6 tonnes, comme il a été annoncé aussi l’introduction prochaine d’autres versions pour compléter et enrichir beaucoup plus la gamme des camions et offrir ainsi aux professionnels dans le transports de marchandises et les chantiers de constructions un matériel adapté à leur besoin. Quant au segment le plus attendu, vu le déficit enregistré sur le marché national pour le transport de personnes et aussi avec un parc très vétuste, le bus que propose JMC Motors Algérie vient à point nommé soulager ce secteur. Co-Star, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est proposé en deux versions, Confort et Luxury, de 30 places, dotés d’un moteur turbo diesel 2,9 litres développant 163 chevaux. Les responsables de JMC /MA, ont mentionné lors de la présentation de leurs produits que l’ensemble de leur gamme vient avec des équipements de sécurité de série.





Prix des modèles de la gamme JMC disponibles en Algérie

* Le pick-up Vigus SC 4X2 : 3 290 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus DC 4X2 : 3 490 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus SC 4X4 : 3 690 000 Dinars TTC

* Le pick-up Vigus DC 4X2 : 3 850 000 Dinars TTC

* Le Camion Carrying Plus 2850 (3.5T) SC : 3 890 000 Dinars TTC

* Le Camion Carrying Plus 2850 (3.5T) DC : 3 990 000 Dinars TTC

* Le Camion Carrying Plus 2850 (6T) SC : 4 590 000 Dinars TTC

* Le Co-Star D77 (30 Places) Basique : 10 900 000 Dinars TTC

* Le Co-Star D77 (30 Places) Luxe : 11 590 000 Dinars TTC