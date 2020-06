Nomination de khadimallah hammoudi à la direction générale d’activité Lubrifiants de Petrogel

La société Petrogel , un des acteurs privé dans le stockage et distribution des produits pétrolier et autres lubrifiants industriel et automobile de marque Aris, vient de nommer Khadimoulall Hammoudi, directeur général de l’activité Lubrifiants.

Khadimouallah Hammoudi est une figure incontournable , dans le secteur automobile chez plusieurs concessionnaires, notamment les plus importants à l’exemple du groupe CFAO connu à l’échelle africaine et le groupe Elsecom pour ne citer que ceux là. Une mission qui n’est pas aisée sur un marché, à laquelle est assignée , mais pas impossible au regard d’un long parcours dans le secteur notamment automobile. IL faut rappeler quelque soit la compétence, le marché des lubrifiants est l’un des plus concurrentiel: D’abord, il pilule et abrite de nombreux acteurs entre importateurs représentant des marques les plus prestigieuses aux fabricants et autres du recyclages des huiles usagers qui commence à s’imposer faces aux importateurs. Ils sont pas moins d’une vingtaines à se disputer un gros marché estimé, selon des chiffres déclaratifs, à 250 000 Mt /An.