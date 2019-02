Renault annonce sa révolution et donne rendez-vous au Salon de Genève 2019

Sur le Salon de l’automobile Hélvetique qui se tiendra du 7 au 17 Mars 2019, le groupe Renault ne fera peau neuve, bien au contraire il fera du neuf avec du vieux et ne changera pas un modèle à succès portant comme mot d’ordre « Evolution & révolution ». La Clio après 19 ans de succès stories sur son marché et européen sera de nouveau sur le salon de l’auto de Genève en première mondiale sous un autre accoutrement. Cette icône de la marque au losange sera secondé par la nouvelle Twingo et une nouvelle série limité de la marque roumaine Dacia.

En effet, son communiqué annonce que le groupeRenault qui rappelons le a été secoué par le scandale Ghosn, présentera une Nouvelle Clio, cinquième opus de son icône, déjà vendu à 15 millions d’exemplaires.

Depuis sa première apparition en 1990, Clio est devenue le best-seller du Groupe Renault à travers le monde. Celle qui a le plus souvent été sacrée voiture préférée des français s’est même hissée, depuis 2013, au rang de leader du segment B en Europe.

Conçue sur le double principe « Evolution & Révolution », Nouvelle Clio bouleverse les codes : le design extérieur évolue vers plus de maturité tandis que le design intérieur est, lui, entièrement repensé. Avec des lignes plus sculptées et une face avant plus affirmée, Nouvelle Clio gagne ainsi en dynamisme et modernité. A l’intérieur, la révolution est flagrante. Entièrement revu, l’habitacle s’inspire des segments supérieurs, aussi bien en termes de qualité perçue que de technologies disponibles.

Pas de restylage en vue selon le communiqué reçu, mais la Nouvelle Clio sera le premier modèle du groupe à proposer la motorisation hybride E-Tech, issue d’une technologie développée par Renault. Avec une offre complète et inédite d’aides à la conduite, elle sera un pionnier en démocratisant sur véhicule citadin les assistances menant à la conduite autonome.