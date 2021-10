« NEXUS DE PLUS EN PLUS CONNU EN CHINE »

Nexus Automotive International a annoncé que l’adhésion de Chinaway Autoparts (Huanuowei) en tant que nouveau membre est gagnante. Il s’agit, reconnait-il d’un « Groupe d’achat le plus précieux » notamment lors de la quatrième édition de l’Auto Aftermarket Industry West Lake Summit à Hangzhou. Un nouveau allié qui va renforcer et faire progresser Nexus en tant que leader du marché des pièces de rechange en Chine a annoncé d’emblée, le dernier communiqué qui est parvenu à notre rédaction.

Au cours des deux dernières années, l’ équipe locale, a travaillé intensément, selon le document, à l’établissement d’un solide réseau d’entreprises progressistes en Chine, partageant des valeurs et une perspective commerciale. Tous les efforts sont aujourd’hui reconnus par les distributeurs, les fabricants et les associations, leader la communauté NEXUS vers une nouvelle ère. Gael Escribe, PDG de NEXUS, a déclaré : « Grâce aux différentes étapes que nous avons franchies, NEXUS en Chine est devenue de plus en plus importante ».

« Le voyage a commencé par construire la structure étape par étape, en acquérant une compréhension du marché et ses acteurs, puis en signant G-Part/Harson Group, l’un des plus importants

distributeurs.« S’en est suivi la création de NEXMENTO, structure visant à consolider le besoins d’achat des sociétés de distribution principalement dans les « villes de niveau 2 et 3 », et aujourd’hui nous

franchissent une nouvelle étape avec Chinaway rejoignant NEXUS à partir du 1er octobre. » James Zhang, N! Business Developer en Chine, a déclaré : « L’équipe locale de NEXUS en Chine se consacre à

le groupe et fournit des services et un soutien à tous les membres du pays, augmentant non seulement la présence de NEXUS en Asie mais aussi en fournissant les meilleurs services et outils pour

faire la différence dans le secteur de l’après-vente automobile.

« Avec NEXMENTO et le développement de projets stratégiques clés, NEXUS a créé une synergie très précieuse entre ses membres et fournisseurs de la région et nous recherchons avec impatience de développer davantage la connexion, créant ainsi des opportunités commerciales supplémentaires.

Guangyong Huo, PDG de Chinaway Autoparts, « NEXUS est de plus en plus connu en Chine, pas uniquement grâce à sa transparence et son honnêteté, ce qui est un aspect très important pour notre entreprise,

mais aussi pour la valeur créée à travers ses services et ses projets. « Nous visons à étendre notre activité au niveau mondial et nous pensons que rejoindre la communauté nous permettent de vraiment nous connecter avec des distributeurs et des fabricants du monde entier.