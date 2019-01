Salon : Auto Shanghai 2019 envisage l’avenir de la conduite autrement

L’électromobilité, la conduite autonome et les voitures connectées seront les principaux thèmes du salon Auto Shanghai qui se déroulera du 18 au 25 avril 2019.

Pendant huit jours, le plus grand salon automobile du monde dans la métropole économique chinoise attirera à nouveau le monde international de l’automobile. Tous les fabricants et fournisseurs renommés ainsi que de nombreuses entreprises en démarrage présenteront leurs innovations dans les 13 halls du Centre national des expositions et des congrès (NECC) à Shanghai.

« Le marché automobile chinois suscite toujours un vif intérêt. La Chine entend devenir l’un des principaux marchés de l’électromobilité et de la conduite autonome. Il existe donc une forte demande pour les technologies correspondantes », a déclaré Peter Bergleiter, directeur général d’IMAG GmbH. Co-organisateur d’Auto Shanghai depuis 2003. En 2017, plus d’un million de visiteurs ont assisté au salon, plus de 1 000 exposants des secteurs de la fabrication et de l’approvisionnement occupaient 360 000 mètres carrés d’espace d’exposition. Des conférences, des séminaires et des présentations techniques accompagnent le salon et offrent aux visiteurs une plateforme supplémentaire pour la mise en réseau.