Sous-traitance industrielle : le Salon ALGEST se tiendra du 22 au 25 novembre 2021

La 6 ème édition du salon dédié à la sous-traitance industrielle Algest revient après un break du au Covid-19 qui a contraint l’annulation des Salons qui rassemblent des millier de visiteurs et se tiendra du 22 au 25 novembre au palais des Expositions des Pins Maritimes ( Safex ) à Alger, à annonce le c-organisateur wtcalgier en partenariat avec la bourse de sous traitance et partenariat Bastp sur sa page facebook.

Le Salon international de la sous-traitance. ALGEST est une plate forme biennale de de rencontre exceptionnelle entre donneurs d’ordres et sous-traitants et industriels algériens à la recherche de partenaires et fournisseurs pour capter les immenses opportunités du marché. De nombreux secteurs sont représentés à l’instar par une trentaine de fabricants des composants mécaniques, des équipements de production, industrie métal et électrique .