SAV chez Ival : Encore un mois de remise de 25% sur Filtration et Vidange

Ival le constructeur d’Iveco, vient de nous destiner un communiqué qui annonce la prolongation d’un mois les remises de 25% pour le forfait vidange et filtration.

le service après-vente d’IVAL tend la promotion pour un mois de plus. Cette nouvelle action est destinée à la filtration et à la vidange sur toute la gamme IVECO. Et prendra fin le 15 Aout, indique le communiqué en date du 15 juillet.

les clients et partenaires d’IVAL auront le privilège de bénéficier d’une remise estimée très intéressante par son promoteur et à la fin de cette offre commerciale, un tirage au sort hébdomadaire afin de gagner plusieurs variétés de cadeaux.

L’offre inclus même les flottes entreprises auxquelles un atelier mobile pourrait faire le déplacement sur sites des clients grands comptes.

Un traitement de faveur est aussi réservé aux clients qui réserve en ligne sur le site d Ival Dz.