Un pavillon Russe pour la première fois sur Equip Auto Algeria 2023

Compte tenu du parc algérien vieillissant et qui avoisine les 7 millions de véhicules en circulation , le marché de l’après vente de la pièce de rechange qui tient sa 16ème édition du 13 au 16 mars à Alger, est le témoin de l’attractivité de ce marché qui ne cessent d’attirer des fournisseurs et autres investisseurs. des entreprises russe participent pour la première fois sur Equip auto, comme la souligné l’organisateur Nabil Boumezreg.

Pas mois de 200 exposants et marques participent à Equip auto 2023 . Une édition marquée par la participation d’un pavillon russe abritant une dizaine d’entreprises venues de la ville de Kaluga située à 200 km de Moscou, en prospection du marché en vue de tisser des relations de partenariats commerciales ou industrielles selon l’objectif de chacune des entreprises que nous avons rencontré sur le stand, à l’instar de Silver , un spécialiste qui cherche un distributeur pour ses plateau de redressage des carrosseries des véhicules industriels et autre support de montage de cabine de camion , Wasch en revanche, est un fournisseur OEM produit en petite série à partir de 100 pièce des convertisseur électrique , des indicateurs de tension , de courant, des relais de contrôle de tension , de température de fréquence, soit plus de 50 référence produits. sur le stand Russe , Okb Mel , un bureau d’études en microélectronique , présente des microcircuits avec un pilote de moteur triphasé ( DTD) qui peut être équipé sur les scooters électriques et les deux roues électriques suivant les puissances un modèle spécifiques dédiés pour les scooter , motos , vélo.. l’autre entreprise AVTOELEKTRONIKA est spécialisée dans la conception et la fabrication des composants électroniques, des directions assistées électromécaniques ou encore les tachygraphes numériques . KMK Zavod quant à elle est spécialisée dans la fabrication de chariots et armoires à outils .