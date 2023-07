Shift Ev : une startup égyptienne se lance dans la conversion des voitures à essence à l’ électricité à moins de 3 000 usd

Une nouvelle tendance égyptienne née grâce aux incitations à diffuser les voitures électriques la conversion des voitures à essence pour fonctionner à l’électricité à un faible coût ne dépassant pas 3 000 dollars, et aussi à lgrâce à la start up de mobilité électrique Shift EV qui s’est concentré sur la conversion de voitures à essence en voitures électriques et la fabrication de batteries lithium-ion.L’entreprise égyptienne est également la première au monde à convertir industriellement des voitures à moteur à combustion interne à l’électricité rapporte la revue en ligne Altaqua. Selon la même source, cette startup égyptienne a réussi à attirer des investissements mondiaux de 9 millions de dollars pour construire plus de 2 000 véhicules par an, elle recherche maintenant des investissements supplémentaires de 20 millions de dollars pour atteindre 10 000 véhicules par an.