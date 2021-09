Deux roues : YAK, un nouveau vélo électrique très design

Alegre Design a franchi une nouvelle étape après deux décennies de travail dans des projets de mobilité avec YAK, un nouveau vélo électrique conçu, défini et amélioré dans les moindres détails pour améliorer l’expérience des professionnels qui utilisent ce véhicule dans leur travail quotidien. L’équipe d’Alegre Design a minutieusement étudié les contraintes et les inefficacités de ces véhicules, dont on estime qu’ils parcourent entre 40 et 70 kilomètres en moyenne dans une journée de travail. A cela s’ajoutent les problèmes musculaires et les risques de sécurité associés, qu’ils soient personnels ou liés au vélo.

Yak est la réponse : un vélo électrique avec une approche centrée sur l’humain de la mobilité urbaine.



« Les commandes de livraison de nourriture en Espagne ont augmenté de 27 % au cours des douze derniers mois, selon des études du secteur. Un nombre croissant de coursiers utilisent désormais des vélos pour livrer de la nourriture le plus rapidement possible. Ces coureurs doivent porter de lourdes caisses chargées de nourriture sur le dos, s’arrêter pour vérifier les directions sur leurs téléphones portables, se dépenser physiquement et garder leurs effets personnels dans leurs poches », explique Jorge Páez, responsable de ce projet chez Alegre Design.

D’un point de vue ergonomique, la partie arrière intègre un support qui est équipé d’un système magnétique avancé pour maintenir la boîte contenant la cargaison en place pendant le transport. Cela signifie que le cycliste n’a pas à porter le sac et peut se déplacer librement pendant la conduite. Une fois le vélo déconnecté, le système l’est aussi, permettant de retirer facilement la charge. Lorsque le vélo est à l’arrêt, la plate-forme se replie, prenant moins de place.

La conduite est encore améliorée par une carte interactive qui est projetée sur le pare-brise avant du Yak. Ce système de navigation évite les arrêts et les distractions inutiles.Les commandes montées sur le guidon permettent à l’utilisateur de contrôler l’interface sans quitter la route des yeux.

Le vélo lui-même est construit à l’aide d’un nouveau système qui utilise des stratifiés de carbone au lieu de tubes métalliques. Ces stratifiés permettent de créer des espaces de stockage internes au sein de la structure. La base de la selle est conçue pour loger la batterie, qui peut être détachée et retirée, ce qui signifie qu’elle peut être rechargée sans avoir à déplacer tout le vélo.

La sécurité des utilisateurs et des véhicules est un autre élément qui a été techniquement développé du point de vue de la conception. Les feux et clignotants sont intégrés à l’avant, à l’arrière et au guidon, qui disposent également d’un système SOS intégré qui, une fois activé, envoie la position du pilote et de son véhicule aux services d’urgence. En cas de vol, la police peut toujours suivre l’emplacement du vélo.

À l’arrière, une barre intégrée se soulève et peut être fixée à n’importe quel poteau faisant également office de cadenas. S’il est déverrouillé à l’aide d’une force contondante, il déclenchera une alarme dissuasive.

« La mobilité progresse à un rythme effréné. Sa transformation s’accélère en termes de rapidité, d’efficacité énergétique et de confort d’utilisation. Yak place le motard au cœur du processus de conception du véhicule, en tenant toujours compte de ses besoins physiques, fonctionnels et professionnels, afin qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles en termes d’ergonomie, d’efficacité et de bien-être », souligne Marcelo Alegre , fondateur de l’atelier