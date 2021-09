Distribution : EUROPART REJOINT NEXUS HD

Nexus a annoncé ce mardi 31 aout 2021, que le plus grand réseau européen de pièces détachées de poids lourds et utilitaire, présent dans les 27 pays à travers 300 magasins et ateliers, rejoindra dès janvier 2022, la communauté dite Nexus HD.

Un ajout estimé très important au réseau HD de l’alliance mondiale dont la société basée en Allemagne compte plus de 300 points de vente dans 27 pays.

Par ailleurs, NEXUS précise qu’elle a travaillé intensivement au cours de la dernière année pour renforcer son réseau Heavy Duty. De nouveaux membres importants ont rejoint la Chine (Jiangsu Chiata Foton Co. Ltd), la Belgique (Sanders Parts), la Russie (LLC « ETS » et « Kama Avto »), la Bulgarie (Medina Med), l’Afrique du Sud (Afinta Part) et l’Asie centrale (K2).

Ainsi, le portefeuille de fournisseurs a également connu une croissance importante avec l’entrée de PE Automotive, Stabilus, Metelli Group, Hazet, Mobil1 et Moove.

Janusz Zielinski, N! Global Heavy Duty Director, a déclaré : « En plus des efforts considérables déployés pour accueillir de nouveaux membres et distributeurs, nous avons également travaillé pour fournir davantage de services et de soutien à l’ensemble de la communauté. Nous avons organisé de nombreux événements de formation HD et hors route différents et développé de nouvelles gammes de produits au sein du N! La marque privée DR!VE+, ainsi que d’autres projets NEXUS pour mieux soutenir nos membres et fournisseurs dans leur activité Heavy Duty.

Gael Escribe, PDG de NEXUS, a déclaré : « L’activité Heavy Duty se développe bien et devient un pilier de plus en plus important pour NEXUS. Notre portefeuille de distributeurs et de fournisseurs est riche en entreprises entrepreneuriales et dynamiques, qui apportent des solutions innovantes à notre communauté et offrent une expertise et des connaissances pour développer davantage le marché et façonner l’avenir du marché secondaire HD.