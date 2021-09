Après le groupe des 20 concessionnaires du neuf c’est au tour de l’Apoce de plaider pour la reprise des importations de mois de 3ans

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) monte au créneau pour réclamer le retour des importations de moins de 3 ans rapporte le site Observealgérie.

A tour de rôle, entre le lobby du neuf et celui de l’occasion se relayent chaque semaine et mois , depuis bientôt deux ans, pour mettre pression sur le gouvernement afin de libérer l’activité automobile. Mais celui-la ne plus ne fléchi pas, pour des raisons purement lié à la crise économiques pour certain experts, en revanche, pour d’autres acteurs du marché, il s’agit d’un manque de vision claire du dossier de l’industrie automobile.

En attendant la relance , la bataille fait rage sur deux fronts à savoir entre le lobby du neuf et de l’occasion, à savoir, qui fera entendre raison de son activité au prêt des décideurs du moment. Mais le gouvernement et particulièrement le département de l’industrie qui est sensé autoriser l’exercice de l’activité de l’ importation voitures neuves ou industrie automobile ne semble pas presser de délivrer le fameux sésames , à savoir l’agreement autorisant le retour de l’activité automobile en concession , malgré , les mises en conformité des dossiers , aux exigences des différents cahier de charges depuis le premier établi en 2016.

Le dossier automobile entaché par le scandale de corruption qui a entrainé patrons et ministres en prison ne semble pas encore clos et que le page n’est pas encore tourné, ceux qui est à l’origine depuis de l’arrêt de l’activité automobile . plusieurs fois on a annoncé du coté officiel un retour par une nouvelle organisation dont la dernière en date fait état de quotas d’importations , limiter le budget des importations automobile et plafonné 2 milliards de dollars , selon la déclaration de Farhat Ait Ali , alors ministre de l’industrie, en janvier 2021. Un montant qui pouvait permettre d’importer 100 000 véhicules, disait-on en début d’année.

Ni les vas et vient des concessionnaires, des constructeurs nouveaux ou anciens, ni les écrits de Presse quotidienne ou spécialisée , ni même les annonces du ministère de l’industrie n’ont pu fournir l’argument du tangible du non dénouement de ce dossier, réduit à des formalités et de conformité entre cahier de charge 1,2 et 3, insoluble à la longue.

Le moins qu’on puisse dire pour l’instant aux appels des concessionnaires ou des consommateurs est d’espérer que le dossier automobile ne connaisse pas le même sort de celui de la fermeture des banques et compagnies aériennes aux privés suite à l’ancien scandale Khalifa.

Il faut rappeler que l’Apoce s’appuie sur la hausse vertigineuse du prix de la revente des voitures du parc d’occasion en Algérie, pour réclamer le retour à l’importation des véhicules d’occasion afin de réguler le marché l’occasion et préserver le portefeuille du consommateur.

En l’absence ou la mise en veille de l’ac2a , l’ association des concessionnaire dont le président , vice président et autre membre sont en prison , Un groupe des 20 concessionnaires de véhicules léger , utilitaire , véhicules industriels et engins travaux publics et poids lourds s’est constitué pour peser par le nombre et a demandé audience au nouveau ministre de l’industrie une audience afin d’alerter au sujet de leur situation économique et du devenir de leurs entreprises , après avoir effectuer de nouveaux investissements conformément aux nouvelles exigences des trois cahiers des charges. plus qu’un trimestre pour clore 2021, une autre année blanche pour l’activité automobile.

K.A.