La compagnie américaine à l’assaut du marché européen : splitsecnd un e-call en cas d’accident

Mel Taylor, Président & CEO de splitsecnd, une compagnie de Nashville, débarque sur Paris à Equip auto 2017 pour la première fois à la conquête du marché européen pour présenter sa solution destiné à sauver des vies humaines en zone urbaine, grâce à un connecteur sur prise 12 volt disponible sur toute les voiture afin d’effectuer un appel d’urgence automatiquement en cas d’accident.

Cette nouveauté américaine est destinée surtout au jeune conducteur, nouveau permis et adolescents, pour les positionner et lancer l’alerte à la seconde ou l’incident se produit d’ou le nom de la solution splitscnd « demi seconde » en français.

Comment cela va fonctionner ? et bien ! selon Mel Taylor, le futur est déjà là, chaque voiture peut être une voiture intelligente. Placez le split dans n’importe quelle prise 12V de votre voiture pour que celle ci soit connecté et localisée en temps réel et plus encore avec des commandes vocales simples.

Le boitier présenté est maniable et ergonomique, muni d’un GPS mais rempli de grande fonction tel que effectuer l’appel à un call center via un service téléphone portable.

Cette nouvelle technologie vient répondre à un nouveau cadre réglementaire concernant la sécurité des usagers à bord.

La réglementation permet d’intégrer le e-call dans le véhicule en Europe en mars 2018 et en Asie, fin 2018 et en 2019 en Arabie saoudite. Cette solution contribuera selon notre interlocutrice à réduire considérablement les accidents en zone urbaine de 40% et de 50% en rurale. « we call for help » présente des avantages économique en réduisant la facture de la santé.