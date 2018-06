Michelin vise des pneus 100% recyclables d’ici 2048

Le fabricant de pneumatiques français Groupe Michelin a dévoilé des plans ambitieux pour produire des pneus fabriqués avec 80% de matériaux «durables» et 100% recyclables. Lors de son événement sur la mobilité Movin'On 2018, le 30 mai, Michelin a annoncé qu'il investissait dans des technologies de recyclage de pointe afin de pouvoir augmenter le contenu de ces matériaux dans les pneus à 80% d'ici 2048. Les pneumatiques, dit-on, sont actuellement fabriqués avec 28% de matériaux durables : 26% de matériaux bio-sourcés – caoutchouc naturel et huile de tournesol – …