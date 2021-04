Le 17e Autotech & Accessories 2021se tiendra en virtuel

Le Vietnam via sa économique en Algérie fait la promotion des entreprises vietnamiennes en ligne via des webinaires et autre salons qui se tiendront en simultané en présentiel pour leur marché local et les visiteurs internationaux ou participant qui pourront s y rendre. Même ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement en raison de la Covid19, les organisateurs en usant de la plate forme technologique de dernière génération pourront assister en live à la 17e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 2021) .

La 17e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 2021) qui réunira plus de 300 stands aura lieu du 20 au 23 mai à Hô Chi Minh-Ville. Cette expo est conjointement organisée par la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA), la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV) et l’Association de l’industrie auxiliaire du Vietnam (VASI), précise le communiqué.

L’exposition virtuelle appliquera des technologies modernes pour permettre aux visiteurs de se connecter avec les exposants, selon les organisateurs. Selon les organisateurs, à cause de la pandémie de COVID-19, Autotech & Accessories 2021 sera organisée à la fois à Hô Chi Minh-Ville et en ligne. L’exposition en ligne se déroulera en trois phases: de 20 au 23 mai (en même temps que celle en présentiel), du 30 juin au 2 juillet et du 27 au 31 octobre à l’adresse http://www.virtualautotech.com.vn et http://www. autotechonline.com.vn.

un salon qui a raison de se maintenir en raison de la bonne santé de L’industrie manufacturière et de la transformation qui à enregistré une forte croissance au 1er trimestre, à savoir de 6,5% selon le courrier vietnamien. durant la même période, l’industrie manufacturière et de la transformation affichait une hausse de 9,45%, supérieur aux 7,12% de croissance de la même période de l’an dernier. La production et la distribution d’électricité ont connu une croissance stable, l’industrie minière a fortement chuté, principalement en raison de la forte baisse de l’exploitation du pétrole brut et du gaz naturel.