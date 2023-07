Stellantis a dévoilé sa plate forme STLA MEDIUM à Amsterdam

Stellantis a dévoilé le 6 juillet dernier sa plate-forme mondiale STLA MEDIUM dédié au véhicule électrique, et promet la meilleure autonomie de sa catégorie . Le constructeur promet de belles prouesses de cette base conçue pour répondre à une meilleure autonomie de sa catégorie de plus de 700 km (435 miles), temps de charge, performances, efficacité, prix abordable, plaisir de conduite .

Selon le communiqué du constructeur celle-ci est la première des quatre plateformes BEV mondiales à être lancée moins de deux ans après la présentation de la Journée EV en juillet 202 . STLA MEDIUM permet à une plate-forme d’héberger les voitures de tourisme, les multisegments et les SUV de plusieurs marques dans les segments C et D , soit le cœur du marché mondial des véhicules et précise qu’elle sera installé dans plusieurs usines pour soutenir une ambition d’électrification audacieuse, à commencer par l’Europe.

o