Transport en commun passe à l’électrique

La mobilité électrique n’est pas limitée aux voitures. En 2017, le parc d’autocars électriques est passé de 345 000 à 370 000 en 2016 et les deux-roues électriques à 250 millions. L’électrification de ces modes de transport est presque entièrement le fait de la Chine, qui représente plus de 99% du parc d’autocars électriques et de deux-roues, bien que les immatriculations en Europe et en Inde augmentent également.

L’infrastructure de recharge suit également le rythme. En 2017, le nombre de chargeurs privés dans les maisons et les lieux de travail a été estimé à près de 3 millions dans le monde. En outre, il y avait environ 430 000 chargeurs accessibles au public dans le monde en 2017, dont un quart étaient des chargeurs rapides. Les chargeurs rapides sont particulièrement importants dans les villes densément peuplées et jouent un rôle essentiel pour stimuler l’attrait des véhicules électriques en permettant les déplacements sur de longues distances.