MEYLE-HD reçoit le prix Automechanika Innovation Award 2018

Le kit de douilles à fente MEYLE-HD reçoit le prix Automechanika Innovation Award 2018 Le fabricant de Hambourg MEYLE reçoit à Francfort le prix de l'innovation dans la catégorie « Repair & Maintenance ». cette solution de service MEYLE contient des douilles pré-comprimées ainsi qu'un outil développé en interne permettant une réparation ponctuelle du bras de suspension arrière BMW. Considéré dans la catégorie de solution de réparation pour le marché des pièces de rechange unique. La solution MEYLE coûte un dixième de ce que coûterait le remplacement des deux bras de suspension en pièce d'origine. La foire Automecanicha de Francfort sera l'occasioin de mettre à l'honneur des nouveautés particulièrement prometteuses dans le secteur automobile