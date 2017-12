Autowest 2017 se maintient : Un show pour les usines de montage

A l’ouverture du marché aux importations du neuf et suppression de celui des véhicules d’occasion de moins de trois ans, le Salon de l’automobile d’Alger est considéré comme l’un des plus grands salon en Algérie après celui du Btp, par le nombre de visiteurs, de budget de communication consacré à l’événement et de la large couverture média, etc.

Depuis deux ans le Salon d’Alger a été suspendu, pour défaut de disponibilité des véhicules neuf, mais autowest, un petit salon régional s’est maintenu tant bien que mal. Pour l’édition 2017, elle se tiendra du 10 au 16 décembre sous le signe de « De la production automobile algérienne : Une réalité », en effet, au regard de la liste des participants, seul les marques des unités de montage seront à l’honneur de l’exposition à noter Renault, Dacia, Kia, Gmi, TMC, et Mercedes sappl.