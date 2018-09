Automechanika Frankfurt lance la 25ème édition avec de nouveaux records

La 25ème édition de Automechanika Frankfurt a franchi la barre des 5.000 exposants. La foire rassemble les mégatendances du marché secondaire de l'automobile, la numérisation et les véhicules propres sur une seule étape. Cette année, les Automechanika Innovation Awards honoreront pour la première fois plus de 100 innovations dans les domaines des équipements, des pièces, des accessoires, de la gestion et des services. Cette 25é éditions est marquée par le nombre d'innovation sacré qui dépasse la centaine . Les lauréats des 2018 Automechanika Innovation Awards ont été annoncés. Depuis 1996, les prix distinguent les innovations dans le marché de l'automobile.