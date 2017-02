L’industrie de l’aftermarket à la 11e édition Equip auto 2017

Le Salon EQUIP AUTO ALGERIA, des professionnels de l’après-vente et des services pour tous les véhicules ouvrira ses portes du Lundi 27 Février au Jeudi 02 Mars 2017 au Palais des Expositions des Pins maritimes à Alger (SAFEX).

Avec près de 350 exposants, annonce le premier communiqué de l’organisateur Promo salon dont une participation internationale sera massive. Elle représente plus de 80% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays ; Six auront des pavillons nationaux ou une participation officielle : CHINE, INDE, MAROC, POLOGNE, TAÏWAN, TURQUIE. Les autres participants viennent d’ALLEMAGNE, BELGIQUE, COREE DU SUD, ÉMIRATS ARABES UNIS, INDE, ITALIE, MALAISIE, ROYAUME UNI, TUNISIE, USA, …

EQUIP AUTO ALGERIA présente une offre large et complète de produits et services couvrant les secteurs des pièces pour tous les véhicules, du lavage, des ateliers de réparation, de l’équipement pour les stations-services, les produits et services informatiques, les accessoires, …

Pendant 4 jours, l’industrie de l’aftermarket et de la sous-traitance automobile exposera l’ensemble de ses innovations, produits et l’ampleur de son savoir-faire.

Les traditionnelles entreprises et marques fidèles au Salon, Bardhal, Liquimoly , GMS, IVECO (IVAL), NAFTAL, PETROSER, RENAULT ALGERIE (MOTRIO), RENAULT TRUCKS ALGERIE, SIKA EL DJAZAIR, TABCO (GROUPE HASNAOUI), TOTAL LUBRIFIANTS, … , et parmi les internationales AC DELCO, BOSCH, MANN-HUMMEL, MICHELIN, SM, TMD FRICTION, SNR, ainsi que les principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs.

Pour sa 11ème édition, le salon enrichit aussi son contenu, grâce à la mise en place de conférences et de débats sur LES PERSEPECTIVES DE LA FILIERE AUTOMOBILE EN ALGERIE, la formation professionnelle et le marché du véhicule d’occasion.