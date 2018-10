BMW passe dans l’escarcelle du Groupe Tahkout

La prestigieuse marque automobile allemande BMW sera commercialisé et probablement assemblée par Cima Motor, le nouveau géant dans le montage l'automobile en Algérie pour rappel BMW n'a pas connu une évolution normale sur le marché algérien , elle a connu plusieurs représntants et change à chaque fois. le dernier en date est l'aquisition de la carte par le Groupe Mehri, qui n'a pas tenu longtemp dans un marché automobile en mutation et cède ainsi la marque au Groupe Tahkout , qui selon la presse a arraché un contrat aux Allemands à la faveur d'un accord signé avec la Bayershi Motoren Werke (BMW), lequel permettra, croit-on savoir, l'inauguration d'une troisième usine de la marque automobile bavaroise à l'échelle du continent africain. BMW a deux usines sur le continent africain, celle de Rosslyn en Afrique du Sud, opérationnelle depuis 1973 et celle du Caire en Égypte, inaugurée en 2004.