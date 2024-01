Les chiffres de Mokdad Aggoune au forum d ´El Moudjahed : la demande automobile annuelle est 800 000 véhicules

Actualités, Importation, Industrie, Salons 163 vues 0 Intervenant ce lundi lors du Forum du quotidien El Moudjahed, M. Mokdad Aggoune, président du Secrétariat technique pour le suivi du dossier des véhicules au sein du ministère de l industrie, il est revenu dans son intervention sur les modalités de l’obtention d agreement pour l ´exercise de l activité de distribution, rappelant l’intérêt de se conformer au cahier de charges pour son obtention. À ce sujet, il a indiqué que 80 autorisations préliminaires ont été accordés sur 127 dossiers recevables , de candidature éligibles par la commission technique d’examen des demandes d’importation et de construction de véhicules au sein du ministère de l’Industrie. Au 11janvier, 41 agréments ont été officiellement délivrés pour 12 marques VP et Vu dont 8 sont asiatiques .

Les marques japonaise Suzuki et française Citroën ont obtenu leur agrément, précisait -il . Concernant l’implantation des concessions, Alger représente 50%, suivie par Sétif et Bordj avec respectivement 11% et 8%. Importations en 2023 : les quotas ne sont pas respectés Rappelant, qu’ un quotas d’importation totalisant 180 000 véhicules d’un montant 1,9 milliard de dollars a été attribués aux 24 importateurs pour effectuer des importations au cours du dernier trimestre 2023. Selon le Bilan préliminaire, ce quotas n ‘a pas été atteint , précisant que certains n’ont même pas pu effectuer une importation , avait indiqué le communiquant, sans donner trop de détails sur les raisons. Concernant la gestion des retards de livraison dont les clients se sont plaint , M. Aggoune détaille que pour le cas Geely , ce dernier , dont les premiers véhicules devaient arriver , en janvier 2024 , ont dû connaître un retard d’un mois en raison des problèmes enregistrés en mer rouge. Pour Chery , le problème va se résorber avec l’arrivée prochaine d’un peu plus d un milliers de véhicules . Interrogé sur la demande annuelle du marché, M. Aggoune l’estime à 800 000 véhicules, englobant les primo-acquéreurs et les renouvellements, mais il précise que certains concessionnaires l’ont estimé à un million de véhicules l’an. Industrie : 30 dossiers déposés Il semble qu’il y ait un intérêt croissant pour l’installation d’usines automobiles en Algérie, avec 30 demandes reçues par le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Le président du Secrétariat technique pour le suivi du dossier des véhicules a mentionné que l’usine du constructeur chinois Cherry sera bientôt installée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. En plus de cela, il y a d’autres projets en cours , tels que Jac à Ain timouchenet, Geely à Medea et Hyundai à Oran.