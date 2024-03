Le fabricant Fabcom dévoile ses premiers prototypes de batteries pour les motocycles

Actualités, EQUIP AUTO, Équipementiers, Salons 61 vues 0 Chaque année, Fabcom, le fabricant national de batteries pour les marques Forza et Arco, choisit le Salon Equip Auto comme scène privilégiée pour dévoiler ses nouveautés. Lors de la 17e édition du salon, qui s’est tenue du 26 au 29 février 2024 au Palais des Expositions Safex, ce leader de renom a élargi son champ d’exploration en présentant en avant-première des batteries stationnaires, ainsi que les premiers prototypes de batteries en cours d’homologation spécialement dédiées aux deux-roues. Fidèle au Salon Equip Auto, Fabcom a occupé sa place habituelle avec un stand reflétant la dimension croissante de l’entreprise et dévoilant clairement ses ambitions, notamment sa volonté de maintenir sa position de leader sur le marché des batteries. Selon Attia Khaled, directeur de la production, l’entreprise a connu une croissance significative, passant de la production de 150 000 batteries par an en 2015 à 600 000 unités en 2023. L’objectif ambitieux de Fabcom est de franchir la barre du million d’unités d’ici fin 2024. Au-delà de ces objectifs quantitatifs, Fabcom, selon Attia Khaled, travaille activement sur l’obtention de la certification IATF afin de devenir fournisseur OEM en première monte. L’entreprise poursuit également ses efforts dans le développement de nouvelles batteries pour accompagner les nouvelles formes de mobilité, notamment les véhicules hybrides. Actuellement, Fabcom annonce fièrement avoir atteint un taux d’intégration de 90%. Ces initiatives démontrent l’engagement continu de l’entreprise envers l’innovation et la croissance sur le marché des batteries. Pour le réseau de réparation Fabcom est fournisseur de batteries du réseau Motrio, Renault et en négociation pour fournir d autre enseignes .

K.A.